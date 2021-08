Il CONI pagherà 6,6 milioni di euro agli atleti che hanno vinto medaglie alle Olimpiadi

Come riportato dal Giornale, il bottino di medaglie (40 in tutto) ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 peserà nelle casse del CONI per circa 6,6 milioni di euro al Coni. Ai medagliati olimpici andranno 180mila euro per l’oro, 90mila euro per l’argento e 60mila euro per il terzo gradino del podio, che vale il bronzo. In totale l’Italia ha vinto 10 ori, 10 argenti e 20 bronzi.