Il Consiglio Comunale di Udine boccia la proposta di cittadinanza onoraria a Maignan

vedi letture

Il Milan è reduce dall'amaro pareggio in campionato contro il Bologna: 2-2 il risultato al termine di una partita ricca di colpi di scena, di gol e (purtroppo) rigori sbagliati per i rossoneri. Ben 2 i penalty sprecati dai ragazzi di Pioli, prima da Giroud e poi da Theo Hernandez. Doveroso però riaprire una parentesi dedicata a Mike Maignan. Infatti, Nei giorni successivi agli spiacevoli episodi di razzismo di Udine, tantissime personalità del mondo del calcio e non, si sono strette attorno a Mike Maignan esprimendo la loro vicinanza e solidarietà. Tra questi c'è stato anche il sindaco di Udine, Alberto Felice De Toni che da subito ha avanzato la proposta di offrire la cittadinanza onoraria al portiere rossonero, come gesto di solidarietà e di lotta contro la piaga sociale del razzismo.

Come riportato anche dal Messaggero Veneto però, Mike Maignan non sarà cittadino onorario di Udine. A deciderlo è stato il Consiglio Comunale che ha bocciato la proposta del sindaco Alberto Felice De Toni che si era esposto in favore della decisione. Bocciata quindi la proposta del sindaco, l’iniziativa ha trovato solo 25 voti favorevoli: ne servivano 30 per farla passare.