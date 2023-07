Il consiglio di Sacchi al Milan: "Prendete gli italiani: accostati troppi stranieri"

MilanNews.it

Arrigo Sacchi, nel corso della sua intervista alla Gazzetta dello Sport, ha consigliato così al Milan come operare sul mercato: "Ma sento troppi nomi stranieri accostati al Milan. Mi permetto di dare un consiglio: prendete degli italiani, fidatevi di quello che vi dico. Gli stranieri hanno sempre difficoltà di ambientamento in Italia, soltanto i miei tre olandesi si sono trovati subito a meraviglia. Bisogna sempre mettere in conto che ci vuole tempo per aspettare i giocatori che vengono dall’estero"