Il cordoglio del Milan per la scomparsa di Andreas Brehme

Nelle scorse ore è scomparso Andreas Brehme, ex giocatore, tra le altre, di Kaiserslautern, Bayern Monaco e Inter. Aveva 63 anni ed è morto per un arresto cardiaco a Monaco di Baviera. Attraverso X, è arrivato il cordoglio anche del Milan: "L'AC Milan è profondamente addolorato per la scomparsa di Andreas Brehme, un vero grande del nostro calcio. Desideriamo porgere in questo momento le nostre più sentite condoglianze alla sua famiglia e all'FC Internazionale".

AC Milan is profoundly saddened by the passing of Andreas Brehme, a true great of our game. We would like to send our heartfelt condolences to his family and to FC Internazionale at this time. pic.twitter.com/N2cMqV3BiK