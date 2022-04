Il cordoglio di AC Milan per la scomparsa di Mino Raiola

Con un post su Twitter, il Milan ha espresso il suo cordoglio alla famiglia e agli amici di Mino Raiola per la sua scomparsa: "AC Milan si stringe attorno alla famiglia di Mino Raiola e alle persone a lui care nel giorno della sua scomparsa".

Our deepest condolences to the Raiola family and all the friends of Mino for their tragic loss.



AC Milan si stringe attorno alla famiglia di Mino Raiola e alle persone a lui care nel giorno della sua scomparsa. pic.twitter.com/f1iteEXxN6