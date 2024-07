Il Corinthians vuole Balotelli: offerto un contratto biennale

(ANSA) - ROMA, 11 LUG - Alla ricerca di un attaccante, il Corinthians ha deciso di puntare su Mario Balotelli, e ha offerto all'ex interista un contratto biennale. La notizia, diffusa da tutti i media del gruppo Globo, ha trovato riscontro in ambienti del club paulista e viene anche sottolineato il fatto che in passato il giocatore non aveva nascosto il desiderio di provare un'esperienza nel calcio brasiliano. Ne aveva parlato anche il suo agente Rafaela Pimenta, rivelando che c'erano stati dei colloqui con il Flamengo. Ora invece tocca all'altra società con il maggior numero di tifosi in Brasile, ovvero il Corinthians. Dai media brasiliani viene poi ricordato che Balotelli è attualmente svincolato non essendoci stato l'accordo per un prolungamento con la squadra turca dell'Adana Demirspor.

Nell'ultima stagione 'Supermario' è stato operato lo scorso novembre rimanendo poi fermo per tre mesi. Al rientro in squadra è sceso in campo sei volte segnando quattro gol. All'inizio di questo mese ha invece fatto notizia per un video, girato da alcuni passanti e divenuto virale sui social, che lo ha mostrato ubriaco per le strade di Lignano Sabbiadoro in compagnia di alcuni amici, mentre cadeva a terra e si rotolava sull'asfalto ridendo. (ANSA).