Il Corriere della Sera titola su Monza-Milan: "Il derby del cuore"

La sfida tra Monza e Milan di questa sera è stata istintivamente etichettata come "derby" da più parti, anche dal Corriere della Sera che recita: "Il derby del cuore". Questo nome non solo viene dato per la vicinanza geografica delle due città ma anche per tutto il contesto emotivo legato alla proprietà di Silvio Berlusconi e del suo braccio destro Adriano Galliani. Il Milan dovrà essere bravo a non farsi distrarre da queste note di contesto e rendersi conto che questa sera giocherà contro il Monza, non contro Berlusconi o Galliani, una selle squadre oggettivamente più in forma di tutto il campionato.