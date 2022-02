Il Corriere dello Sport esalta Giroud: "Oliviero bomber vero"

Altro giro, altra doppietta. Come riporta il Corriere dello Sport, Giroud è diventato il re di San Siro, ma è pure uno straordinario amuleto per il Milan. Il francese, infatti, ha realizzato 10 gol in questa stagione, tutti in casa. In realtà, nel derby i rossoneri erano “in trasferta”, ma il teatro è sempre lo stesso. Ma non solo: quando Giroud è stato titolare, tra campionato e Coppa Italia, il Milan ha sempre vinto: dieci su dieci. Insomma, “Oliviero bomber vero” . così lo definisce il quotidiano romano - sta cominciando a fare la differenza come e più di Ibrahimovic, fermo ai box.