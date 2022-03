Il Corriere dello Sport sul Milan: "Triplo regista, una fortuna del Diavolo"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

“Triplo regista, una fortuna del Diavolo”, titola il Corriere dello Sport parlando dei rossoneri. “Pioli ha trovato la quadratura del centrocampo”, scrive il noto quotidiano sportivo della Capitale, che poi aggiunge: “Il Milan in mediana ha due assi come Tonali e Bennacer capaci di chiudere e far ripartire l’azione. E a Napoli s’è inserito anche Kessie. A turno, uno dei tre può staccarsi per impostare, non dando punti di riferimento”.