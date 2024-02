Il CorSera commenta così: "Turnover che non paga, cambiamenti tardivi"

Il Milan è caduto rovinosamente sotto i colpi del Monza. A finire sotto accusa sono specialmente le scelte iniziali di Stefano Pioli che decide di fare un turnover massiccio e manda così in cortocircuito la propria squadra. Il Corriere della Sera questa mattina, commentando la partita, pone una nota negativa su questa scelta del tecnico del Diavolo e titola così nel pezzo di Alessandro Bocci: "Turnover che non paga, cambiamenti tardivi".

Nel corpo dell'articolo, Bocci scrive così su Stefano Pioli: "Da oggi Pioli tornerà sul banco degli imputati. L'allenatore ha scelto il turnover facendo riposare in partenza il tridente titolare. Una scelta che non ha pagato. Considerando il robusto 3-0 contro il Rennes, poteva rimandare i cambi alla partita di Coppa, già ampiamente segnata e che anticiperà quella in salita con l'Atalanta"