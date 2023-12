Il CorSera e la decisione di Ibra di tornare al Milan: "La spinta della famiglia decisiva per il sì"

In merito alla decisione di Zlatan Ibrahimovic di tornare al Milan da super consulente, l'edizione odierna del Corriere della Sera titola così: "La spinta della famiglia decisiva per il sì". Il quotidiano spiega che lo svedese ha riflettuto molto prima di dare il suo ok alla proposta di Gerry Cardinale e ne ha parlato molto con la moglie Helena e con i figli Maximilian e Vincent. E chi gli sta vicino, assicura che proprio la spinta dei suoi affetti più cari è stata decisiva.

Queste le prime parole di Ibra dopo l'ufficialità: "Il mio amore per i rossoneri non avrà mai fine e l’opportunità di far parte del loro futuro in modo significativo è qualcosa che avrei solo potuto sognare. Per me e la mia famiglia, questo è davvero un ritorno a casa, nel caro Club dove ho concluso la mia carriera da giocatore e ora sto iniziando il mio prossimo capitolo".