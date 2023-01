Il CorSera recita: "Milano sottosopra. Rossoneri, si sono spente le stelle"

MilanNews.it

Il Corriere della Sera di questa mattina, nelle sue pagine sportive, si dedica a un'analisi di Milan e Inter al loro ritorno da Riyad con stati d'animo, logicamente, molto diversi: "Milano sottosopra". Per i rossoneri c'è questo sottotitolo: "Si sono spente le stelle dell'ultimo scudetto. La missione è ridare motivazioni e qualità". La squadra di Pioli si è smarrita perché si sono smarriti soprattutto alcuni di quei giocatori che avevano fatto la differenza l'anno scorso e negli ultimi anni, soprattutto in difesa. Tomori e Kalulu giocano sottotono, Theo è in difficoltà dopo il Mondiale. Molti sono stati e sono infortunati. Adesso per Pioli il compito più difficile: risvegliare le motivazioni sopite dei suoi giocatori.