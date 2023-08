Il CorSera riporta Gasperini su CDK: "De Ketelaere, riflettori esagerati. C'è troppa aspettativa"

Nell'edizione odierna del Corriere della Sera c'è spazio anche per l'Atalanta, che oggi scenderà in campo a Frosinone. Gasperini ha commentato così le attenzioni su Charles De Ketelaere, a segno nella prima di campionato contro il Sassuolo dopo aver segnato zero reti con la maglia del Milan:

"I riflettori su De Ketelaeresono esagerati, c’è troppa aspettativa, ha qualità ma deve lavorare per crescere", dice l'allenatore dell'Atalanta in conferenza stampa. Il belga sarà considerato, almeno per ora, un jolly a gara in corso.