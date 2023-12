Il CorSera titola: "Batticuore Milan: resta attaccato all’Europa"

vedi letture

Il Corriere della Sera in edicola questa mattina titola così: "Batticuore Milan: resta attaccato all’Europa". Ieri sera i rossoneri hanno fatto il loro dovere e hanno battuto il Newcastle, ma vengono comunque eliminati dalla Champions League in virtù dell'1-1 tra Borussia Dormtund e PSG che fa andare i parigini agli ottavi.

Con il successo di ieri, il Diavolo non esce però completamente dall'Europa, ma parteciperà alla seconda fase dell'Europa League. E' vero che non è la Champions League, ma resta comunque un trofeo prestigioso che il Milan non ha mai vinto nella sua storia. Anche Pioli nel post-partita di ieri ha dichiarato che ora la sua squadra deve provare ad alzare la coppa.