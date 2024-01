Il CorSera titola: "Il Milan è guarito. Tre vittorie di fila, 3° posto consolidato"

Il Corriere della Sera titola così stamattina: "Il Milan è guarito. Tre vittorie di fila, 3° posto consolidato". Bella vittoria ieri del Diavolo contro l'Empoli, un 3-0 che permette ai rossoneri di consolidare il terzo posto in classifica e di allungare sulla quinta. In gol Loftus-Cheek, Giroud e il giovane Chaka Traoré, il quale ha segnato la sua prima rete in Serie A.

Stefano Pioli non può che essere soddisfatto della sua squadra che sembra aver messo alle spalle le difficoltà delle scorse settimane, anche se dovrà confermarlo nelle prossime due gare contro Atalanta (Coppa Italia) e Roma (campionato): "Il momento negativo è alle spalle, siamo in crescita, inutile guardare troppo avanti, vinciamo più partite possibili" le parole del tecnico rossonero dopo il match del Castellani.