Il CorSera titola: "San Siro resta su, ma senza Inter e Milan"

In merito alla questione stadio di Milano, l'edizione odierna del Corriere della Sera titola così: "San Siro resta su, ma senza Inter e Milan". I due club sembrano ormai intenzionati ad andare avanti ognuno per i fatti suoi e così, come dichiarato ieri anche dal sindaco di Milano Giuseppe Sala, "il vecchio San Siro non lo vuole più nessuno". Il Meazza sfuggirà quindi alla demolizione, ma probabilmente senza Inter e Milan.