Il CorSera titola sul Milan: "Pioli saluta, Fonseca è il prescelto"

Il Corriere della Sera in edicola stamattina titola così sul Milan: "Pioli saluta, Fonseca è il prescelto". Domani sera Stefano Pioli siederà per l'ultima volta sulla panchina rossonera in occasione dell'ultima partita ufficiale della stagione contro la Salernitana a San Siro. L'annuncio dell'addio è arrivato poco fa, così che domani il tecnico di Parma potrà prendersi il degno saluto dei supporters milanisti.

Il suo sostituto, intanto, è stato scelto: il nuovo allenatore del Milan per la stagione 2024-2025 sarà infatti Paulo Fonseca, che ha appena chiuso la sua stagione al Lille con un quarto posto in campionato. Per il portoghese, che in Italia ha già allenato la Roma, è pronto un contratto triennale da tre milioni di euro all'anno.