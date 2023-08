Il CorSera verso il sorteggio dei gironi: "Trappole Champions"

Il Corriere della Sera in edicola oggi apre le sue pagine sportive con il sorteggio dei gironi di Champions League che avverrà questa sera alle 18: "Trappole Champions" è il titolo del quotidiano in riferimento alle italiane. Il Napoli è l'unica testa di serie e non sfiderà sicuramente Manchester City e PSG. L'Inter è in seconda fascia ed eviterà Real Madrid, Manchester United e Arsenal, mentre rischiano un sorteggio più insidioso Milan e Lazio che sono in terza fascia.