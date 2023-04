Il CorSport boccia Massa: incoerente e distratto. Il rigore su Rebic non è in discussione

MilanNews.it

Bocciatura anche da parte del Corriere dello Sport per Davide Massa, fischietto di Bologna-Milan, terminata 1-1 tre la tante polemiche dei rossoneri, che si vedono non fischiare due rigori netti. Questa la pagelle del Corriere dello Sport: "Il solito Massa: incoerente da un punto di vista tecnico/disciplinare, distratto sui falli dove conta (lo step on foot di Soumaoro su Rebic non può essere in discussione), troppo indulgente a volte, troppo severo in altre. Certo, verrebbe da chiedersi come mai abbia 13 presenze stagionali in A, è quello che ne ha di più: tutte meritate? Citofonare Rocchi Gianluca, nel caso.... Come al solito abbonda in gialli (7, uno in più della sua media, l’80º in stagione, il secondo è staccato di 23 cartellini) e falli (29). Fate voi".