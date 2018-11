Il Corsport esalta la Juve dopo il Milan: "Padrona"

Il Corriere dello Sport di questa mattina apre in prima pagina esaltando lo strapotere della Juventus dopo la vittoria in casa del Milan per 2-0: "Padrona". I bianconeri passano al Meazza grazie alle reti di Mandzukic e Ronaldo e si riportano a +6 sul Napoli secondo. Male Higuain che prima si fa parare il rigore del potenziale pareggio e poi viene espulso nel finale per proteste.