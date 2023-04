Il CorSport esalta Maignan: "Superman. Diavolo in buone mani"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Corriere dello Sport questa mattina ha elogiato Mike Maignan, portiere rossonero che, da quando è tornato in campo, ha fatto la differenza per la squadra allenata da Stefano Pioli. Questo il titolo del quotidiano: "Superman Maignan. Diavolo in buone mani". Tornato contro l'Atalanta, il francese ha messo a referto 3 clean sheet su 6 partite, a cui vanno aggiunti i due in nazionale. Considerando le partite con la Francia, Mike è imbattuto da circa 290 minuti e punta a sfondare il muro dei 300 venerdì sera contro l'Empoli.