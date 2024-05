Il CorSport riporta: "Chukwueze ko muscolare: stagione finita"

Stagione finita per Samuel Chukwueze. Come riportato ieri pomeriggio da MilanNews.it (LEGGI QUI), l'attaccante nigeriano chiude con due giornate d'anticipo la sua stagione a causa di una problema muscolare patito nel corso dell'ultima sfida di campionato in casa contro il Cagliari. Un grande peccato per l'ala nigeriana che nell'ultimo periodo era stato sicuramente tra i migliori giocatori rossoneri: da dopo il primo gol contro il Verona in campionato, l'ex Villarreal si è sbloccato e potrà essere un'arma importante a partire dalla prossima stagione, fin dall'inizio.

Il Corriere dello Sport oggi riporta la notizia scrivendo: "Chukwueze ko muscolare: stagione finita". L'ennesimo infortunio di una stagione molto travagliata da questo punto di vista in casa rossonera. Chiude il suo primo anno con soli 3 gol realizzati ma con la speranza di ripartire da questi ultimi due mesi per fare meglio la prossima stagione. Come riportato: "Samuel Chukwueze ha riportato una lesione di primo grado del muscolo bicipite femorale della coscia sinistra. L’evoluzione dell'infortunio verrà controllata con una nuova risonanza che verrà effettuata la settimana prossima".