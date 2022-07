Il CorSport riporta Gabbia: "Peccato il risultato, non passa in secondo piano"

MilanNews.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Corriere dello Sport riporta le dichiarazioni post partita di Matteo Gabbia a MilanTv, che in questo precampionato sta trovando molto spazio: "Peccato per il risultato, da parte nostra non passa di sicuro in secondo piano e ci dà fastidio. Siamo delusi, la nostra mentalità è quella che ci porta a voler sempre vincere: abbiamo lavorato a lungo, per rendere l’immagine di un bel Milan in ogni situazione".