Il CorSport riporta Giroud: "Milan, voglio restare per vincere"

"Milan, voglio restare per vincere", sono queste le parole di Olivier Giroud ai media francesi e proposte questa mattina dal Corriere dello Sport. L'attaccante francese, per il terzo anno il titolare del Milan, non sembra soffrire il fattore età e vorrebbe continuare in rossonero per vincere.