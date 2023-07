Il CorSport riporta le parole di Chukwueze: "Qui per Osimhen e i tifosi"

vedi letture

Il Corriere dello Sport questa mattina ha riportato le prime parole di Samuel Chukwueze da gioocatore del Milan, arrivate sul canale tematico del club poche ore dopo la firma sul suo nuovo contratto in via Aldo Rossi. Il nigeriano ha parlato di quelle che sono state le motivazioni che lo hanno spinto a firmare per il club rossonero: "Poi ho visto i tifosi italiani, i tifosi del Milan che mi mandavano messaggi di venire qui: persone stupende. Il modo in cui continuavano a inviarmi messaggi, taggandomi, dicendomi di venire qui. È stato veramente ciò che mi ha fatto decidere.

E poi Osimhen. Mi ha detto: “Il Milan è un bellissimo club, il miglior club. Non esitare, hanno ottime persone e i tifosi sono incredibili, sono pazzi per il calcio”. Victor è un bravo ragazzo, ha avuto un ruolo importante nella mia scelta"