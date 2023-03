Il CorSport sul Milan: "I quarti di Champions valgono 20 milioni"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Questo pomeriggio il Milan partirà da Malpensa verso Londra, direzione Champions. Domani sera i Diavoli di Pioli incontrano il Tottenham di Antonio Conte. In ballo, oltre la gloria, i quarti di finale della competizione che mancano da 11 anni: l’1-0 del match d’andata permetterà al Milan di giocarsi la vittoria anche in caso di pareggio, senza alcun pensiero lato in termini di speculazione di risultato.

Ma il passaggio del turno vorrebbe dire incassare circa 20 milioni in più rispetto a quelli già guadagnati dai rossoneri: 10,6 milioni per l'eliminazione degli Spurs e un'altra decina per gli incassi da botteghino. Cifre importanti in ottica calciomercato estivo o anche per il pareggio di bilancio anticipato.