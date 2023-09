Il ct dell'Ucraina, "Italia top ma vogliamo fare punti a S.Siro"

(ANSA) - MILANO, 11 SET - "L'Italia è una squadra top, fortissima, ma per domani dobbiamo essere pronti, fiduciosi e credere nelle nostre forze per conquistare qualche punto a San Siro". Lo ha detto l'allenatore dell'Ucraina Serhij Rebrov durante la conferenza stampa prima della sfida di domani contro l'Italia a San Siro per le qualificazioni agli Europei. "Ho visto l'Italia contro la Macedonia, c'era un campo molto difficile - ha aggiunto - ma li ho visti giocare in maniera molto intensa, volevano vincere quella partita". L'1 a 1 degli azzurri in Macedonia è stata anche la prima gara di Luciano Spalletti da Ct della Nazionale: "Ho visto partite di Spalletti al Napoli, ha vinto lo scudetto quindi ho il massimo rispetto per questo allenatore" ha proseguito sottolineando che "ogni mister ha bisogno del tempo, ma già contro la Macedonia ho visto i cambiamenti che ha fatto". Quella di domani per l'Italia rischia di diventare una partita già decisiva: "Ma anche i nostri giocatori hanno capito che per noi è una partita molto importante - ha concluso Rebrov - abbiamo grande rispetto per l'Italia ma dobbiamo mostrare la nostra forza e il nostro gioco. Se non lo faremo andremo in difficoltà".

Insieme all'allenatore in conferenza stampa c'era anche il difensore ucraino Ilya Zabarnyi che gioca in Premier League nel Bournemouth: "Sono d'accordo con il mister. Gli italiani - ha commentato - hanno bisogno di questa vittoria che però serve anche a noi. Faremo di tutto, anche per il nostro Paese. Combatteremo fino all'ultimo e giocheremo con il cuore". (ANSA).