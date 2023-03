Il ct Mancini: "Ho consigliato a Zaniolo il Galatasaray"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Il commissario tecnico della Nazionale Roberto Mancini ha rilasciato una lunga intervista ai taccuini de 'Il Messaggero'. E ha commentato, tra le altre cose, la scelta di Nicolò Zaniolo di ripartire dal Galatasaray: "Gli ho detto anche io, quando ha chiesto il mio parere, di andare al Galatasaray, spero che giochi perché per noi è importante. Andare in Turchia era l’unica possibilità", ha dichiarato il ct che poi ha confermato di aver pre-convocato Andrea Compagno, attaccante classe '96 che gioca in Romania con l'FCSB. "Lo seguo da due anni, peraltro gioca sempre e fa pure gol. Lo abbiamo pre-convocato e poi vediamo la situazione".