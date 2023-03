Il ct Mancini: "In attacco problemi seri, Immobile è ko e non ne abbiamo uno che gioca titolare"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Roberto Mancini e i problemi in attacco per le prossime sfide contro Inghilterra e Malta in scena tra due settimane. Il commissario tecnico della Nazionale ne ha parlato nel corso di una lunga intervista rilasciata a 'Il Mattino': "Qualche problema?! I problemi là davanti sono seri. Immobile è ko, Raspadori in forse. Abbiamo dei grossi interrogativi. Quasi tutti gli attaccanti centrali hanno giocato pochissimi minuti negli ultimi mesi. Non ne abbiamo uno che ha giocato titolare, forse solo Gnonto ha giocato un po’ di più nel Leeds e può fare la punta centrale. Ma per il resto siamo messi male: Scamacca è reduce da un infortunio, Ciro si è fatto male, Belotti gioca poco".

Per questo motivo, Mancini ha pre-convocato l'attaccante dell'FCSB Andrea Compagno. E spera nel recupero di Raspadori: "Ho parlato con lui in queste ore e mi ha detto che sta lavorando per tornare presto in campo: spero davvero che riesca a fare in tempo". Non è esclusa la convocazione di Moise Kean: "Gioca in un ruolo dove siamo carenti. È giovane, la speranza è che migliori"