Il ct Scaloni "Messi deciderà se giocare il prossimo mondiale"

(ANSA) - FIRENZE, 20 FEB - ''Dietro al nostro titolo mondiale c'è stata una comunione fra tifosi, staff e giocatori, qualcosa di emozionante e unico''. Così il ct dell'Argentina Lionel Scaloni ospite oggi a Coverciano in qualità di relatore del corso di aggiornamento degli allenatori italiani, con lui anche il ct dell'Italvolley campione del mondo Ferdinando de Giorgi. ''Avere un giocatore come Messi ovviamente è un vantaggio - ha proseguito Scaloni - sarà lui a decidere se disputare anche il prossimo Mondiale , giocherà finché il suo fisico glielo consentirà. Lo stesso vale per Di Maria. Il Napoli? Mi piace molto, ha un grandissimo tecnico che sta facendo la differenza''. Scaloni ha ricevuto la Panchina speciale dal ct della Nazionale italiana Roberto Mancini. (ANSA).