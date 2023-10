Il CT Usa Berhalter elogia Musah: "E' il sole: chiunque gli sta intorno ne avverte il calore"

Belle le parole che il Ct della nazionale americana Gregg Berhalter ha rivolto all'indirizzo di Yunus Musah durante la sua intervista alla Gazzetta dello Sport. Il tecnico a stelle e strisce sarà a San Siro domani sera per assistere a Milan-Juventus, dove quattro giocatori - due per parte - saranno impegnati in campo. Queste le parole sul centrocampista rossonero: "Musah è il Sole: chiunque gli sta intorno ne avverte il calore. E' molto forte e non ti lascia mai solo: è un centrocampista completo, dinamico e duttile".