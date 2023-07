Il Ct Usa racconta Pulisic: "Sa fare più ruoli: è dinamico e lavora nelle due fasi"

MilanNews.it

Gregg Berhalter è il tecnico della nazionale degli Stati Uniti di cui ha difeso i colori anche da giocatore. La Gazzetta dello Sport oggi lo ha intervistato all'indomani dell'ufficialità di Christian Pulisic al Milan. Il suo allenatore in nazionale ne ha parlato così a livello tattico: "Sa fare più ruoli e non è cosa da poco. Può giocare senza problemi su entrambe le fasce, come trequartista e rende bene da centrocampista d’attacco grazie alla sua creatività. È poi dinamico, lavora molto nelle due fasi e in termini di assist può dire la sua"