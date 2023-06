Il debutto assoluto di Thiaw con la Germania tra elogi e grande prestazione

MilanNews.it

Nonostante il risultato a sorpresa nell'amichevole contro la Polonia, la Germania (sconfitta per 1-0), e soprattutto il Milan, può andare fiera del debutto assoluto in nazionale maggiore di Malick Thiaw, che ieri ha regalato ai propri compaesani una grande performance, presenziando per ben 87' minuti (sostituito da Wolf) e rivelandosi uno dei migliori in campo. Per questo, il difensore centrale tedesco a fine gara ha ricevuto diversi elogi dagli addetti ai lavori, in particolare dal ct Hansi Flick.