Il Decreto Crescita è legge. Ridotto regime agevolato per gli sportivi

Il decreto Crescita diventa legge, con l’ultimo via libera del Senato con fiducia (158 i sì, 104 contrari e 15 astenuti), spiega QuiFinanza. Il provvedimento, contenente misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi, aveva ottenuto una settimana fa il primo via libera dalla Camera dove, ai 50 articoli iniziali se ne erano aggiunti altri 60, che lo hanno trasformato in un vero e proprio decreto omnibus.

Lo sport - La misura prevede uno sconto del 50% sul reddito complessivo (mentre la norma generale esclude dalla tassazione, per i cervelli che rientrano in Italia, il 70% del reddito). In cambio, i soggetti che accettano di tornare nel Belpaese a condizioni fiscali agevolate dovranno versare un contributo pari allo 0,5% della base imponibile. Le entrate saranno destinate al ”potenziamento dei settori giovanili”.