Il Decreto Crescita manda in frantumi le strategie di mercato: grazie Meloni, grazie Salvini

Il governo Meloni, per la gioia dell’AIC, ha “ucciso” la competitività e l’attrattiva del mercato italiano e del nostro calcio varando la non proroga al Decreto Crescita, ovvero quella normativa che consentiva ai cittadini stranieri, che spostavano la loro residenza fiscale in Italia per almeno due anni consecutivi, di poter godere di agevolazioni fiscali. Una normativa che è stata sfruttata a piene mani dal nostro calcio, che impossibilitato dal poter essere competitivo sul mercato interno (dove la tassazione è rimasta invariata) ha attinto a giocatori provenienti dall’estero, con spese minori in termini fiscali e con profili che, nel corso degli anni, sono diventati campioni.

L’impatto che l’abolizione di tale Decreto avrà sull’industria calcio italiana sarà devastante e metterà in ginocchio, ancor di più, una delle principali aziende del paese a livello contributivo che, adesso, rischia un forte ridimensionamento in termini di investimenti. Oggi sono tantissimi i capitali stranieri che popolano il nostro calcio, attratti anche dalle normative favorevoli. Adesso, con questa genialata che ha visto in prima linea il “milanista” Matteo Salvini, ecco servito il colpo di scure al nostro movimento calcistico.

Lo scenario con il quale dovranno avere a che fare i club italiani, da gennaio, sarà molto complicato con le società straniere che avranno maggior potere per venire a portarci via i migliori giocatori della Serie A. C’è una forte preoccupazione anche all’interno del Milan, che è una delle società più virtuose e solidissima a livello economico-finanziario, perché l’abolizione del Decreto andrà a innalzare i costi in maniera sensibile e impedirà più operazioni di un certo tipo. Quindi, per fare degli esempi, sarà più difficile prendere i Theo Hernandez, i Leao, i Pulisic, i Maignan, i Reijnders di turno e anche trattenerli con i rinnovi. Di fatto, ci sono vibes di Biglia, Laxalt e robe simili.

Chi esulta per l’abolizione del Decreto ha una visione miope del mondo del calcio, che non è più quello dei mecenati degli anni ’80 e ’90. La norma non era fatta ad hoc per il mondo del calcio, ma consentiva a tutta la filiera industriale estera di effettuare investimenti in Italia, con la conseguente creazione di nuovi posti di lavoro. Quelle stesse persone che oggi fanno i moralisti sui social, saranno poi i medesimi che urleranno alle proprietà (RedBird nel caso del Milan) di tirare fuori i soldi o di vendere agli arabi. Anche quest’ultima categoria di imprenditori, che son tutto fuorché stupidi, adesso ci penseranno seriamente sull’investire in Italia e nel calcio italiano.