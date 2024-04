Il Derby delle prime volte: ecco l'interessante curiosità storica

Dopo la deludente serata di Roma e la conseguente eliminazione dall'Europa League, il Milan di Pioli è chiamato assolutamente a una forte reazione nel decisivo (per i nerazzurri) Derby di domani contro l'Inter di Simone Inzaghi. Come riportato dal sito Footstarts, Ammontano a 9 le stracittadine di Milano giocate nel mese d’aprile e con i nerazzurri in trasferta. La più recente è rappresentata dallo 0-0 del 2017-2018. L’iniziale risale al 1932-1933 e terminò 1-3. Il bilancio vede in vantaggio il Milan sull’Inter per 5-3 in fatto di successi, cui dobbiamo aggiungere anche 1 segno X, e per 11-9 sul fronte delle marcature.

Infine, piccola curiosità: il Derby tra Milan e Inter verrà disputato di lunedì per la prima volta nella storia tra tutte le competizioni, in questo modo la stracittadina milanese verrà giocata almeno una volta in ciascun giorno della settimana.