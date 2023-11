Il designatore Rocchi parla molto duramente sulla simulazione di Faraoni

Ancora polemiche per quanto riguarda il gol annullato alla Juventus, nello specifico a Kean, due giornate fa per un fallo su Faraoni. A finire sotto la lente d'ingrandimento è l'atteggiamento dell'esterno del Verona che, dopo aver visto segnare i bianconeri, si getta a terra toccandosi il viso: "Per noi è corretto l'intervento - spiega Gianluca Rocchi, designatore per la Serie A, ad 'Open VAR' su DAZN -, ma quello che è successo dopo non è che ci faccia impazzire per essere chiari perché non è che uno deve pensare che debba cadere a terra per farci mettere l'attenzione su quell'evento... Noi ce la mettiamo comunque".

Rocchi avverte invece i calciatori: "Il rischio può essere opposto perché se ci si accorge che qualcuno fa dei versi contrari può farci pensare che vuole ingannarci... Non è quello che noi vogliamo: voglio ribadire con forza che noi le cose le guardiamo e non solo se qualcuno le mette sotto la lente d'ingrandimento con un comportamento profondamente antisportivo. Da sportivo non mi piacciono queste cose, non da arbitro".