Il destino di Luka Jovic è legato a Giroud e... ai gol

Tra le tante situazioni che il Milan dovrà affrontare in estate, c'è anche quella legata al nuovo centravanti. In particolare i rossoneri hanno l'esigenza di investire su una nuova punta, giovane ma già affermata che possa sostituire o completarsi con Olivier Giroud. Il francese si sta ancora prendendo tempo prima di prendere una decisione sul suo futuro: rinnovare un altro anno oppure salutare l'Europa destinazione MLS.

Al destino di Giroud è legato anche quello di Luka Jovic, per un semplice motivo. Se Giroud dovesse restare e il Milan prendere un altro attaccante, il serbo potrebbe rimanere tagliato fuori; se il francese invece dovesse partire, i rossoneri potrebbero avere ancora bisogno di Jovic. Quel che è certo è che da dicembre in avanti Jovic ha cambiato passo e, in ogni caso, se dovesse mantenere questa frequenza di gol, potrebbe essere in ogni caso trattenuto a Milanello.