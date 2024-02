"Il diavolo veste rosa": la terza maglia porta fortuna al Milan

La contestatissima terza maglia del Milan di questa stagione ha registrato numeri importanti non solo da un punto di vista di marketing ma anche di campo.

Quando ha giocato con il kit rosa, infatti, il diavolo non ha mai perso, né in campionato né tantomeno in Champions League. Lo score parla infatti chiaro: in quattro partite con la terza maglia il Milan ha vinto in altrettante occasioni, tre in campionato, contro Verona, Udinese e Frosinone, ed una in Champions League contro il Newcastle. La particolarità sta anche nel fatto che esclusa la sfida contro gli scaligeri, tre di queste quattro vittorie sono addirittura arrivate in rimonta, l'ultima per l'appunto ieri sera al Benito Stirpe.