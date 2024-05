Il dietrofront della FIGC che attende FIFA e UEFA: la Superlega è ancora viva

Un passo indietro inevitabile, scrive oggi La Stampa in edicola, parlando della norma anti Superlega sospesa dalla FIGC. La Federazione adesso aspetta un quadro normativo a firma FIFA e UEFA per riannodare il filo di un discorso interrotto alla luce della pronuncia della Corte di Giustizia Ue del dicembre scorso.

Il discorso Superlega è ancora aperto. I club non dovranno più sottoscrivere il documento che li impegna a non aderire a manifestazioni organizzate da soggetti se non quelli riconosciuti da sempre, i già citati FIFA e UEFA. Ci si potrà iscrivere al campionato anche senza inviare una pec in federazione sul tema: non ci saranno sanzioni.