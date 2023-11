Il difensore Marcandalli, accostato anche al Milan, convocato in extremis dall'Italia U20

C'è un cambio dei convocati nell'Under 20. Al posto dell'indisponibile Alessandro Pio Riccio (Modena) è stato convocato Alessandro Marcandalli (Reggiana), diventato recentemente un obiettivo di mercato del Milan. Mercoledì 15 è prevista la partenza per l'Inghilterra, con la Nazionale che venerdì 17 tornerà in Italia e al Mapei Football Center di Sassuolo preparerà il match contro il Portogallo. Di seguito i convocati di Bollini:

Portieri: Davide Mastrantonio (Monterosi Tuscia), Lorenzo Palmisani (Olbia);

Difensori: Samuele Angori (Pontedera), Giovanni Bonfanti (Atalanta), Alessandro Dellavalle (Torino), Alessandro Fontanarosa (Cosenza), Alessandro Marcandalli (Reggiana), Filippo Missori (Sassuolo), Iacopo Regonesi (Atalanta), Filippo Terracciano (Verona);

Centrocampisti: Lorenzo Amatucci (Fiorentina), Giacomo Faticanti (Lecce), Luis Hasa (Juventus), Lorenzo Ignacchiti (Pontedera), Tommaso Milanese (Ascoli), Niccolò Pisilli (Roma), Federico Zuccon (Cosenza);

Attaccanti: Federico Accornero (Pescara), Nicholas Bonfanti (Modena), Luigi Cherubini (Roma), Luca D'Andrea (Catanzaro), Daniele Montevago (Gubbio), Nicolò Turco (Liefering)