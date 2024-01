Il dilemma di Pioli in vista di Empoli: Simic o Gabbia?

Il Milan domani sfida l'Empoli: alle 12.30 i rossoneri saranno al Castellani per affrontare la penultima della classe e per dare continuità agli ultimi due risultati positivi in campionato e in Coppa Italia, in vista dei quarti della competizione che poi si giocheranno mercoledì contro l'Atalanta. Con l'Empoli sarà anche l'ultima giornata del girone d'andata.

Pioli deve fare i conti, come ormai d'abitudine, con diverse assenze in difesa e a centrocampo. Il dilemma più grosso alla vigilia, infatti, c'entra proprio con la retroguardia: giocherà Jan-Carlo Simic, ancora giovane ma che ha dimostrato grande personalità nelle sue prime uscite con i "grandi", oppure giocherà Matteo Gabbia, appena rientrato dal prestito al Villarreal? Il dubbio rimane.