Il doppio ex Agostini: "Il Napoli ha dimostrato che lo 0-4 con il Milan non ha lasciato nessun segno"

MilanNews.it

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Massimo Agostini, ex attaccante di Milan e Napoli: "Il Napoli ha dimostrato che la sconfitta con il Milan non ha lasciato nessun segno. Viaggia con tranquillità al primo posto e può programmare la settimana in campionato e Champions. A Lecce ha dimostrato di essere tornata la squadra che gioca il suo calcio, magari è meno propositivo ma è cinico.