Il dott. Pino Capua: "Caso Eriksen? Date il Pallone d'Oro a Kjaer"

(ANSA) - ROMA, 16 GIU - "I controlli che vengono fatti oggi, soprattutto in Italia, sono scrupolosi e non dovrebbero lasciare nulla al caso. Le immagini di Eriksen sono agghiaccianti, ma credo ci sia stato un miracolo, grazie al primo intervento di Kjaer, che solo per questo meriterebbe il Pallone d'Oro. Lancio questa proposta: il salvataggio del centrocampista nerazzurro è dovuto al primo intervento di Kjaer, gli ha salvato la vita ed Eriksen è rinato". Così, dai microfoni di Tg2Italia, il dottor Pino Capua, componente della commissione medica della Figc e presidente dell'antidoping. "Non so se arriveremo ad una diagnosi del perché dell'arresto cardiaco - dice ancora Capua - ma ribadisco: Pallone d'Oro a Kjaer". (ANSA).