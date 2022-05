Il fantastico mese di Maignan: 4 clean sheet e tante parate importanti

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Il portiere rossonero Mike Maignan è stato premiato dall'Aic come miglior calciatore del campionato per il mese di aprile. Effettivamente, considerando anche l'ultima gara contro la Fiorentina (anche se giocata già a maggio), le ultime 4 settimane del francese sono state stellari. Al netto del passaggio a vuoto contro l'Inter in coppa e del gol preso sull'unico tiro della Lazio, Mike ha collezionato 4 clean sheet su sei partite, risultando determinante in ognuna di esse. Contro il Bologna toglie da sotto la traversa una bordata di Barrow dai 25 metri. A Torino, vola all'incrocio dei pali e respinge il tiro di Vojvoda. Anche nella vittoria contro il Genoa, Maignan ha saputo ritagliarsi un highlight: balzo felino sul colpo di testa di Hernani. Fino ad arrivare al miracolo sulla zuccata di Cabral, arrivato poco prima del gol di Leao che ha regalato i 3 punti contro la Fiorentina. Queste 4 partite senza subire reti si vanno a sommare alle altre 12, per un totale di 16 gare in campionato senza raccogliere un pallone in fondo al sacco.