Il figlio di Ibra convocato con la Svezia U16. Il ct: "Capisco che ci sia scalpore"

Papà Zlatan si è ritirato da poco, adesso potrebbe toccare al figlio scrivere un suo personale percorso che provi a ricalcare le enormi orme lasciate impresse dal padre. Il figlio d'arte Vincent Ibrahimovic, classe 2008 in forza alle giovanili del Milan, gioca diversi metri dietro rispetto al padre: è un centrocampista di qualità, che più che andare dritto in porta prova a mandarci i compagni. E nelle scorse ore è stato coinvolto per il ritiro che andrà in scena dal 4 al 7 dicembre e vedrà coinvolti i classe 2008 della Svezia.

Ne ha parlato direttamente il ct, Axel Kjall: "Vincent sta crescendo nel Milan, un'ottima accademia, sarà uno dei 66 giocatori che non vedrò l'ora di incontrare qui a Buson a inizio dicembre". Cosa risalta delle sue doti? "In base a quanto ho osservato in video, è un centrocampista bravo nei passaggi e ad orientarsi, è anche un buon rifinitore". Prosegue quindi Kjall: "Capisco che sia una scelta che genera scalpore, suo padre è tra i migliori calciatori svedesi di tutti i tempi e ora tocca a lui essere coinvolto", le dichiarazioni del ct riportate da Aftonbladet.

Nel Milan gioca anche il fratello maggiore Maximilian, due anni più grande e che non ha ancora ricevuto una chiamata dalle selezioni under e in precedenza ha militato nelle giovanili dell'Hammarby.