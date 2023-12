Il figlio di Pelè: "Papà sarebbe triste a vedere un Brasile così"

(ANSA) - ROMA, 26 DIC - Pelé "sarebbe stato triste" per la siuazione attuale della nazionale brasiliana, ha detto il figlio Edinho in un'intervista all'AFP a pochi giorni del primo anniversario della morte del fuoriclasse. "Questa crisi non è arrivata dall'oggi al domani, ci sono problemi grandi e complessi - afferma Edinho, uno dei sette figli di Pelé -. Stiamo vivendo un declino... abbiamo ancora grandi giocatori ma in passato avevamo più giocatori di alto livello rispetto ad oggi. Non c'è dubbio, se papà fosse stato con noi quest'anno, sarebbe stato molto triste".

La nazionale verdeoro sta faticando nelle qualificazioni per i Mondiali 2026 - attualmente occupa il sesto posto nella classifica sudamericana, ultimo utile per ottenere il pass -, ed è privo della sua stella, Neymar, che è infortunato. Le celebrazioni per il primo anniversario della morte di Pelé, mancato il 29 dicembre scorso a 82 anni a causa di un cancro, dovrebbero essere di basso profilo. I figli si riuniranno on line poiché molti di loro vivono negli Stati Uniti, mentre è prevista una cerimonia presso il mausoleo di Santos, aperto al pubblico lo scorso maggio. (ANSA).