Il figlio di Tacconi: "Ci hanno scritto in tanti, non soltanto della Juve, ma anche del Milan, dell’Inter"

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport Andrea Tacconi, padre dell’ex portiere Stefano, racconta il lungo processo di recupero del padre, colpito lo scorso aprile da un’emorragia cerebrale: “Papà aveva già fatto qualche passo altre volte, però non così bene. Vede il calcio in tv, ha visto quasi tutte le partite del Mondiale, ma miei amici della Juve ho detto, preparatevi perché presto riporterò mio padre allo stadio. La Juve si è sempre interessata, ma ci hanno scritto in tanti, ex calciatori e tifosi di tutte le squadre, non soltanto della Juve, ma anche del Milan, dell’Inter, di tanti club. Zenga chiede sempre notizie, come Zoff, Schillaci, Ferrara e altri ancora. C’è stato davvero tanto affetto, per questo stiamo cercando di testimoniare i progressi sui social. Adesso speriamo soprattutto che ritrovi anche il pieno contatto con la realtà e con i tempi giusti”, ha concluso.