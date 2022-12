Il fioretto di Pioli: "Non ho fumato il sigaro per un mese dopo il derby. Ho fatto fatica, ma... spero di ripeterlo"

MilanNews.it

Stefano Pioli, allenatore del Milan, è stato protagonista dello speciale 'I Re del calcio' in onda su SportMediaset e si è così espresso sul fioretto di non fumare per un mese il sigaro dopo il gol di Giroud all'Inter: "Assolutamente sì e ho fatto fatica perché io ne fumo due al giorno e sono momenti che mi piacciono e mi rilassano. Però ne è valsa la pena... è un fioretto che in futuro spero di ripetere".