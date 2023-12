Il Frosinone sonda l'ex Milan Pellegri per l'attacco. Può andare in prestito

Il Frosinone ha fatto un sondaggio per Pietro Pellegri, attaccante del Torino che ha intenzione di giocare di più nei prossimi mesi. In granata è chiuso dal duo Zapata-Sanabria, con la possibilità che arrivi addirittura un terzo centravanti che gli toglierebbe ulteriore spazio. È anche a lui che Juric si rivolge quando parla di "cessioni di eventuali scontenti", come Radonjic e Soppy, poco utilizzati dall'allenatore croato. Nelle scorse settimane il Frosinone ha cercato informazioni, seppur non ci siano ancora offerte sul tavolo. Possibile ragionare su un prestito con diritto di riscatto - stessa formula di Nadir Zortea che dovrebbe trasferirsi a breve.

Anche perché l'intenzione del Torino sarebbe prendere un altro attaccante. In questa stagione Pellegri è ancora rimasto a secco di gol con 11 presenze in campionato da 301 minuti, giocando di fatto solamente tre partite da titolare. Una situazione giudicata insostenibile: così a gennaio si cercherà una soluzione, soprattutto con i club della parte destra della classifica alla ricerca di un profilo che potrebbe esplodere da un momento all'altro ma che, al Torino, è chiuso da un duo oramai collaudato.

Nei giorni scorsi Marco Ottolini, dirigente del Genoa, ha escluso un possibile rientro del calciatore a gennaio."Per la sua storia sarà sempre collegato al Genoa. In estate lo abbiamo valutato, poi abbiamo preso altre decisioni".